Flyeractie tegen dreigende sluiting theater

Foto: Google Street View

HARDERWIJK - In Harderwijk wordt geflyerd tegen de dreigende sluiting van het theater aan de Stationslaan. De actievoerders zeggen in verzet te komen tegen het plan van de gemeente om Theater Harderwijk niet te renoveren, maar te sluiten en te vervangen door een zogeheten vlakkevloertheater in de huidige bibliotheek.

Actiecomité Redt Theater Harderwijk meldt dat veel inwoners de flyer inmiddels in de bus hebben gehad. Ook wordt de folder na elke voorstelling uitgedeeld. Volgens de initiatiefnemers heeft dit al geleid tot heel veel reacties en brieven aan de gemeenteraad. Eerder verzamelde het comité al zo’n 5.500 handtekeningen. Verschraling Als de schouwburg naar de bibliotheek verhuist, leidt dat volgens de actievoerders tot een enorme verschraling van onder meer het theateraanbod. Ook zou een renovatie veel goedkoper zijn. 'Het comité begrijpt niet dat het gemeentebestuur op cultureel gebied een ambitieniveau nastreeft dat mager afsteekt tegen de zalen en mogelijkheden in Ermelo, Nunspeet en Putten.' De voorkant van de flyer: