Raadslid Doetinchem stapt over naar VVD

ULFT - Henk Mourik stapt van de fractie van GemeenteBelangen Doetinchem over naar de lokale VVD. Zijn oude fractie reageert geschokt op de beslissing van het raadslid en noemt het besluit niet te begrijpen.

'Een moeilijke beslissing waar ik lang mee heb geworsteld', zo omschrijft Mourik zelf zijn vertrek tijdens de raadsvergadering. Hij noemde de politieke koers van GemeenteBelangen ‘steeds minder naar tevredenheid’ met zijn politieke overtuigingen. Mourik kwam in juli 2016 in de raad voor de partij. Hij was destijds de opvolger van de overleden oprichter van de partij Ed van Rechteren. 'Hij zou dit voor Ed doen', aldus fractievoorzitter Patrick Moors over het aantreden van het overstappende raadslid. 'Nu besluit hij om uit de partij te stappen. Hij zou niet begrijpen waar wij voor staan. Voor ons is dit niet te begrijpen. Onze koers is namelijk hetzelfde gebleven.'



De overstap van het raadslid komt hard aan bij de politieke partij die met twee zetels vertegenwoordigd was in de Doetinchemse raad. 'Natuurlijk is dit wettelijk geoorloofd', aldus Moors. 'Maar naar de maten van onze partij is het onaanvaardbaar.'

Fractievoorzitter Patrick Moors is hiermee het enige overgebleven raadslid van GemeenteBelangen: 'De kiezers hebben in 2014 ons het vertrouwen gegeven om ons programma uit te voeren en dat zullen wij ook blijven doen. Ondanks dat wij dat dit met minder mankracht zullen moeten doen.'



Foto: REGIO8