MuZIEum verhuist naar eigen stek

NIJMEGEN - Het MuZIEum krijgt een eigen stek in de binnenstad van Nijmegen. Het ervaringsmuseum over zien en niet-zien zit nu nog binnen de muren van de Stadsschouwburg. Maar wegens succes knapt het nu uit die jas en verhuist het naar de Ziekerstraat.

In 2010 was het museum nog op sterven na dood. Na een faillissement vond het in 2012 onderdak bij de Stadschouwburg. Met succes. Het muZIEum is in 2013 door de ANWB uitgeroepen tot meest innovatieve uitje van Nederland en eindigde drie jaar op rij in de top 3 als Leukste uitje van Gelderland. De bezoekersaantallen groeiden naar 36.500 in 2016.

Blinden leiden de zienden

Die bezoekers worden ondergedompeld in een wereld waarin ze zelf ervaren hoe het is om blind of slechtziend te zijn. Verschillende belevingen maken bezoekers bewust van de barrières, maar ook van de mogelijkheden die een visuele beperking met zich meebrengen. De rollen zijn er omgedraaid: de blinden leiden de zienden. Het is een kijkje in hún wereld. Er werken 42 blinde en slechtziende medewerkers.

Nu, bijna vijf jaar nadat de deuren open gingen, zijn er in de Stadsschouwburg geen mogelijkheden meer om door te groeien en het aanbod goed aan te laten sluiten op de wensen van de bezoekers. Een eigen locatie is volgens het museum daarom een logische stap om zich verder te kunnen ontwikkelen en daarmee meer werkgelegenheid te creëren voor blinden en slechtzienden.

Museum tijdelijk dicht

Om de nieuwe locatie aan de Ziekerstraat in te kunnen richten en de huidige belevingen aan te passen aan de nieuwe ruimtes is het muZIEum deze zomer tijdelijk gesloten. Van 10 juli t/m 31 augustus. Het streven is om op 1 september 2017 de deuren te openen op de nieuwe locatie.

Harm Edens op bezoek bij het MuZIEum in 2013 in een aflevering van Gelderse Koppen: