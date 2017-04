Beltrum finalist in landelijke wedstrijd dorpsvernieuwing

BELTRUM - Beltrum is geplaatst voor de finale van de landelijke prijs voor dorpsvernieuwing. Deze wedstrijd wordt elke twee jaar georganiseerd door de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK).

In de eindstrijd moet Beltrum het opnemen tegen het Gronings Garnwerd en het Drentse Witteveen. Er hadden zich dit keer 28 dorpen aangemeld voor de LVKK-prijsvraag, een recordaantal. De winnaar wordt op 23 september bekend gemaakt. Die ontvangt dan 2.500 euro en mag meedoen aan de Europese dorpsvernieuwingsprijs.

Alle drie finalisten spelen in op de krimp, de bevolkingsafname en de vergrijzing op het platteland. Beltrum wil nieuw elan geven aan de gemeenschapsvoorzieningen en zet projecten op om de duurzaamheid (via zonnepanelendaken) en het wonen in het dorp te bevorderen. Voor het laatste onderdeel is een pilot gestart, die ook als voorbeeld moet gaan gelden voor andere kleine kernen.