21 sollicitanten voor vacature burgemeester Aalten

AALTEN - 21 mensen hebben gesolliciteerd op de functie van burgemeester in de gemeente Aalten. Hun leeftijd varieert van 27 tot en met 64 jaar. Onder de sollicitanten bevinden zich 9 vrouwen.

Drie kandidaten zijn oud- of waarnemend burgemeesters, 7 zijn (oud-)wethouders en twee mensen zijn lid van een gemeenteraad. Negen sollicitanten komen uit onder meer het bedrijfsleven, de overheid en de dienstverlenende sector.

De sollicitanten zijn van verschillende politieke partijen:

VVD - 6

ChristenUnie - 5

PvdA - 3

CDA - 2

D66 - 2

Onbekend - 3

De Gelderse commissaris van de Koning zal met een aantal kandidaten gesprekken voeren. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie die door de gemeenteraad van Aalten is samengesteld.

Uiteindelijk worden er twee kandidaten voorgelegd aan de gemeenteraad, die een aanbeveling moet doen. Die aanbeveling wordt dan weer doorgestuurd naar de Minister van Binnenlandse Zaken. De verwachting is dat de gemeenteraad van Aalten in het najaar deze aanbeveling doet.

Op dit moment is Arnold Gerritsen waarnemend burgemeester in de gemeente Aalten. In januari van dit jaar maakte de 68-jarige Bert Berghoef bekend na 12 jaar te stoppen als burgemeester.

