Figuren van zand en wie wordt de burgemeester in Culemborg? Dit is het nieuws van donderdag

CULEMBORG - De officiële opening van 't Veluws Zandsculpturenfestival, wie wordt er voorgedragen als nieuwe burgemeester van Culemborg en op meer dan 100 plekken in Gelderland zijn komend weekend paasvuren. Dit is het nieuws van donderdag 13 april.

'Erop uit in eigen land', dat is het thema van 't Veluws Zandsculpturenfestival in Garderen. Vandaag is de officiële opening. Vrijdag gaat het terrein open voor publiek. Met zand worden gebouwen, streken en bekende attracties uitgebeeld. Voor het eerst is er dit jaar ook gebruik gemaakt van gekleurd zand.

Tijdens de editie van vorig jaar werd Rien Poortvliet herdacht.

Wie wordt de nieuwe burgemeester?

Een spannende dag voor de politiek in Culemborg. Vanavond wordt daar de nieuwe burgemeester voorgedragen. Op dit moment is Kees Jan de Vet waarnemend burgemeester. Hij volgde Roland van Schelven op die vorig jaar met pensioen ging.

Paasvuren

Op meer dan honderd plekken in Gelderland zijn er komend weekend paasvuren. Ze zijn er vooral in de Achterhoek, maar ook op de Veluwe en in de buurt van Arnhem.