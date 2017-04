Geruimde kippenboer heeft weer kippen

Foto: Omroep Gelderland

BOVEN-LEEUWEN - Ben Janssen uit Boven-Leeuwen heeft weer kippen. De kippenboerderij van Janssen werd december vorig jaar preventief geruimd nadat bij het bedrijf van zijn buren vogelgriep was uitgebroken. Het bedrijf van Janssen bleek later niet besmet, maar door de strenge regels rond vogelgriep duurde het toch nog tot vandaag voordat er bij Ben weer kippen de schuur in konden.

Op 20 december vorig jaar werd het bedrijf van Ben geruimd. Hij is door het stilleggen van zijn bedrijf 60.000 euro misgelopen. De buren, waar de besmetting was, krijgen in mei weer kippen. Met de komst vandaag van nieuwe kippen duikt bij Ben ook wel weer tegelijk de angst voor de vogelgriep op. Hij hoop dat het hem, maar ook andere boeren, nooit meer overkomt. Ben Janssen mag zijn kippen nog niet buiten laten lopen. Er is nog altijd een ophokplicht. Toch denkt hij dat ook die maatregel snel voorbij is.