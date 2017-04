Kinderen stopten dode eend in koffer; geen dierenmishandeling

Foto: politie Nunspeet

NUNSPEET - De eend die aan de Oosteinderweg in Nunspeet was achtergelaten in een gereedschapskoffer, was al dood toen ie erin werd gestopt. Twee jongens van 10 worden hiervoor verantwoordelijk gehouden.

Een vrouw stuitte zondag op het kadaver en schakelde de politie in. Die ging in eerste instantie uit van dierenmishandeling, maar dat blijkt dus niet het geval. Gevonden tijdens het spelen Wijkagent Jos Joxhorst kwam de jonge daders op het spoor. Volgens hem waren ze aan het spelen toen ze de dode eend vonden. 'Een van de twee vond het toen een goed idee om thuis een gereedschapskoffer op te halen en de eend daar in te doen', vertelt hij tegen de Stentor. Volgens de wijkagent krijgen de jongens geen straf. Wel zijn hun ouders ingelicht. 'Zij zouden met de kinderen in gesprek gaan en maatregelen nemen.' Zie ook: Vrouw vindt dode eend in koffer