'Slapeloze nachten.. Je bent radeloos'; fruitteler zit stuk na vernielde bomen

ARNHEM - Fruitteler Geert van Aanholt uit Boven-Leeuwen zit helemaal stuk nadat er bij zijn bedrijf 320 appelbomen zijn vernield. 'Slapeloze nachten. Het voelt alsof er iemand is overleden. Je bent radeloos.'

De omgezaagde Kanzi-bomen zijn het paradepaardje van de fruitteler. 'Het duurt jaren voordat die bomen op hun top zijn, dat punt was net bereikt. Het gaat mij zeker honderd a tweehonderd euro per boom kosten', vertelt Van Aanholt die de omgezaagde bomen vorige week ontdekte. 'We hadden daar die dag nog gesnoeid en ineens zag ik 's avonds een slap blaadje hangen. Toen wist ik al wel dat het foute boel was.'

Door de omvang lijkt het geen kwajongensstreek. 'Ik kan mij niet voorstellen dat je zoiets doet. Ik heb ook helemaal geen vijanden', legt de teler uit. De impact is enorm. 'De bomen zijn vorige week omgezaagd en het werk is lamgeslagen. Je weet niet meer wat je moet doen.'

De mogelijk gerichte actie zorgt voor onrust op het bedrijf en bij Geert. 'Je weet niet wat ze nog meer gaan doen. Je voelt je onveilig op je eigen terrein.' Volgens de teler heeft de politie de zaak in onderzoek.

