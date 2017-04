1500 Nijmeegse kinderen doen mee aan mini-Roparun

Foto: N1

NIJMEGEN - Op de atletiekbaan van Sportpark Brakkenstein in Nijmegen hebben woensdag ongeveer 1500 kinderen gerend voor het goede doel. Ze zamelen geld in voor de Roparun, een hardloopwedstrijd van Parijs naar Rotterdam waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. Een van de aanwezigen was Jochem van Gelder, die fungeerde als 'aanjager'.

Voor Van Gelder zelf was het geen optie om mee te doen met de kinderen. 'Bij eerdere edities heb ik gezegd dat ik een rondje mee moest lopen, maar dan was de pijp dus na een rondje al bijna leeg. Dan ziet het er slecht uit, dat doe ik gewoon niet meer. Ik heb er wijselijk voor gekozen om ze vanaf de kant aan te moedigen.' De Mini-Roparun is een sponsorloop, waarmee door rondjes te rennen, geld wordt opgehaald voor het goede doel.

Door: Mediapartner N1. De lokale omroep van Nijmegen. Correctie melden