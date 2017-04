Supermarkt weer open na brand in winkelcentrum Weezenhof

Foto: archief

NIJMEGEN - De Lidl in het winkelcentrum Weezenhof in Nijmegen is vanochtend weer opengegaan, na de felle brand van dinsdagochtend. Gisteren is er de hele dag doorgewerkt om de winkel vandaag toch te kunnen openen. Andere ondernemers zijn minder gelukkig, zij zijn hun hele winkel kwijt.

'We leven absoluut mee met onze collega-ondernemers', wil de regiomanager van de Lidl, Guus van der Zanden, als eerste kwijt. Hij is dinsdag de hele dag in touw geweest om zijn winkel schoon te laten maken, producten weg te gooien en te zorgen dat er nieuwe voorraden in de schappen kwamen. En vandaag is er van de hele brand niets meer te zien. Bedankje Wel is Van der Zanden de brandweer dankbaar dat ze zijn winkel nog hebben kunnen redden. 'Ik geloof dat er dertien korpsen hebben meegeholpen om de brand te blussen, dus morgen gaan we al die korpsen een goodiebag met lekkere paasartikelen sturen om ze te bedanken.' Onderzoek Terwijl de klanten boodschappen doen bij de supermarkt, loopt de technische recherche in speciale pakken de brandresten langs, op zoek naar aanwijzingen over een mogelijke oorzaak van de brand. Ook is daar een speurhond voor ingezet. Ondertussen doen ook mensen van verschillende verzekeraars onderzoek. De politie heeft tot nu toe nog geen aanwijsbare oorzaak gevonden.