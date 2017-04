Rijdende lijnbus vernield met stenen; jonge daders gepakt

VAASSEN - Jongeren hebben in Vaassen (gemeente Epe) een ruit van een lijnbus vernield. De daders zijn mede dankzij informatie van getuigen achterhaald.

De bus reed door het dorp toen de jongeren toesloegen. Ze gooiden met stenen en namen daarna de benen. Dit gebeurde overigens al enkele weken geleden, maar de politie Epe meldt het deze woensdag pas op haar Facebookpagina.

De jeugdige daders zijn inmiddels verhoord. Justitie overweegt om ze door te verwijzen naar Bureau Halt voor een alternatieve straf.

Overlast van jeugdgroepen

Sinds een aantal maanden zorgt een aantal jeugdgroepen in de gemeente Epe voor overlast. Het gaat dan om baldadigheid en het plegen van vernielingen. De politie zegt samen met de gemeente en jongerenwerkers bezig te zijn de jeugdgroepen in beeld te krijgen en de overlast terug te dringen.

De politie roept daarbij ook de hulp van het publiek in. 'Ervaart u overlast of ziet u dat er dingen gebeuren die niet aan het daglicht besteed zijn?! Bel 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.'