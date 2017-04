Winkelcentrum Winterswijk 'hartveilig'

WINTERSWIJK - Het winkelcentrum van Winterswijk krijgt 4 AED's erbij. Daarmee is het centrum 'hartveilig'. De winkeliersvereniging heeft de tienduizend euro voor de defibrillatoren zelf bij elkaar gebracht. De eerste AED wordt vandaag duidelijk zichtbaar opgehangen in één van de de winkelstraten.

De ondernemers zijn extra gestimuleerd door Winterswijker Johan Esendam. Door een hartstilstand waarbij zo'n defibrillator werd gebruikt, weet Esendam zelf hoe belangrijk het is er snel bij te zijn. Hij startte eerder dit jaar een donateursactie om meer AED's in de plaats te krijgen

Goed initiatief

Het beste is als de apparaten binnen een straal van 500 meter beschikbaar zijn. Voorzitter van de winkeliersvereniging Henk Jan Tannemaat vindt het een heel goed initiatief om in het winkelcentrum defibrillatoren op te hangen. 'We zijn ook van plan om het personeel te leren hoe ze zo'n AED kunnen bedienen. Dat is natuurlijk ook belangrijk.'

Johan Esendam is trots dat er weer een stap is gezet naar een 'hartveilig' Winterswijk. 'Ja, dit is heel fijn en belangrijk is ook dat iedereen ze weet te vinden. We moeten nog overal stickers opplakken met pijltjes zodat mensen de apparaten snel en gemakkelijk kunnen vinden.'

Zie ook:

