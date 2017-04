Dagboek Indië-veteraan nu ook in het Indonesisch: eerste exemplaar 'Gerda sayang' voor weduwe

ARNHEM - Het getekende dagboek van Indië-veteraan Flip Peeters over zijn belevenissen in Nederlands-Indië, is nu ook in Indonesië uitgegeven. Het eerste gedrukte exemplaar van de Indonesische versie is donderdag in Arnhem gepresenteerd aan zijn weduwe Gerda Peeters-Van der Kroef.

Flip Peeters uit 's Heerenberg (geboren april 1927- overleden januari 2013) was van 1948 t/m 1950 als dienstplichtig militair in Nederlands-Indië. Hij schreef en tekende het dagboek destijds voor zijn toenmalige verloofde Gerda.

'Ik vind het geweldig', zegt de inmiddels 89-jarige Gerda Peeters. 'Ik had niet gedacht dat dat ooit zou gebeuren.' Gerda kreeg vandaag het eerste exemplaar van Gerda Sayang, zoals het boek in het Indonesisch heet, uitgereikt door conservator Hans van den Akker.

'Dagboek weer actueel in discussie over oorlogsgeweld'

Peeters schonk zijn dagboek aan Museum Bronbeek in Arnhem, dat het ziet als een topstuk in de collectie. Volgens het museum is het 'een actueel document in het licht van de discussie over het oorlogsgeweld in de dekolonisatieperiode 1945-‘50 in Indonesië.'

'Het is natuurlijk een belangrijk verhaal voor ons om te vertellen, wat die jongens daar mee hebben gemaakt', zegt conservator Hans van den Akker tijdens de boekpresentatie. 'Maar misschien is het nog wel belangrijker om aan Indonesiërs te laten zien hoe die jongens over hen dachten. Hoe ze daar over schreven en tekenden.'

'Ik vind het echt fantastisch dat het nu vertaald is in het Indonesisch en dat zo'n 200 miljoen mensen over deze bron kunnen beschikken. Ja dat is echt uniek', aldus de conservator.

De onafhankelijkheid van Indonesië kwam niet zonder slag of stoot tot stand. De Japanners bezetten Nederlands-Indië in de Tweede Wereldoorlog en vertrokken na de Japanse capitulatie in augustus 1945. Op 17 augustus 1945 verklaarden de Indonesiërs zich onafhankelijk, maar de Nederlandse regering wilde geen afstand doen van haar kolonie. De strijd die daarop volgde, duurde van 1945 tot en met 1949. Onder internationale druk gaven de Nederlanders na vier jaar vechten en duizenden dodelijke Indonesische en Nederlandse slachtoffers de strijd op.

Eén van de pagina's uit het dagboek van Flip Peeters:

Van 'Lieve Gerda' naar 'Gerda Sayang'

Het dagboek van Peeters was in 2011 de basis voor de expositie ‘Lieve Gerda’ in Museum Bronbeek. Toen verschenen er ook een aantal gedrukte Nederlandse exemplaren.

Nu, ruim 65 jaar nadat Peeters het boek tekende en schreef, is het in het Indonesisch vertaald. Het boek 'Gerda Sayang' is volgens museum Bronbeek in Indonesië 'positief ontvangen door veteranen, historici en het grote publiek.'