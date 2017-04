DIEREN - Maak een keuze om het Apeldoorns kanaal wel of niet bevaarbaar te maken. Die oproep doen belangengroepen en de directeur van één van de grootste recreatiebedrijven van Gelderland.

'Nu wordt alles stuk geredeneerd op losse onderdelen', zegt directeur Erik Droogh van Leisurelands. 'Het is net als bij het bouwen van een huis. Je kunt zeggen: het dak is te duur of de fundering, maar uiteindelijk gaat het om het hele huis.' Daarom zou het volgens de directeur goed zijn als er een totaaloverzicht van alle kosten en opbrengsten wordt gemaakt.

Teveel partijen praten mee

Er is al tientallen jaren discussie over de bevaarbaarheid van het 52 kilometer lange kanaal tussen Hattem en Dieren. De afgelopen jaren zijn er al miljoenen geïnvesteerd in het opknappen van delen van het kanaal en bruggen. Door een recentelijk advies is de discussie opgelaaid om af te stappen van het idee om het kanaal bevaarbaar te maken.

Jan Jansen is oud-wethouder van Rheden en bestuurslid van de Stichting Apeldoorns Kanaal. Volgens hem zijn er teveel instanties bij betrokken. 'Het Kanaal was ooit van Rijkswaterstaat. Toen het kanaal in de jaren zeventig sloot, werd het opgedeeld. Nu zijn zes verschillende gemeenten, de provincie, het waterschap en Prorail betrokken en dat maakt beslissingen nemen heel lastig.'

Onderzoek naar kosten

In de provinciale politiek is ook behoefte aan duidelijkheid. Woensdag is een motie aangenomen waarin een onderzoek wordt gevraagd naar de obstakels en recreatieve mogelijkheden op het volledige Apeldoorns Kanaal. In november moet de uitslag daarvan binnen zijn.

'We willen de plannen voor het bevaarbaar maken nog niet bevriezen, maar het onderzoek naar de mogelijkheden in het najaar afwachten', zegt Celine Blom van D66. Andere partijen zoals de VVD, zijn sceptisch. 'In plaats van luchtfietsen gaan we waterfietsen op het Apeldoorns Kanaal, daar houdt het ook mee op', vertelt Corrie-Christine van der Woude van de VVD.

Duidelijkheid en één aanspreekpunt

Volgens Droogh is er ook behoefte aan duidelijkheid. 'Als je inzicht hebt in de kosten, maak dan een keuze en hou je eraan. Dat geeft duidelijkheid voor alle betrokkenen.'

Hij ziet verschillende mogelijkheden voor het Apeldoorns Kanaal. 'De financiële meerwaarde zit hem in meer zaken dan alleen de sluisgelden. Als je een huis aan het water hebt waar een boot voor de deur kan liggen, dan wordt het huis een ton meer waard. Dat is ook goed voor gemeenten. Vaak wordt dat niet gezien. Het is goed voor de gemeenschap, maar ook voor de samenhang in het gebied.'

Leisurelands beheert verschillende recreatiegebieden in de provincie zoals strand Horst en Bussloo, maar het Apeldoorns Kanaal is te groot om op te pakken. 'Bij dit soort waterwegen is altijd steun van de overheid nodig, maar wij willen altijd kijken wat wij kunnen bijdragen.'