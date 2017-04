Hennepkwekerij in Gaanderen aangetroffen

GAANDEREN - Agenten hebben woensdagochtend een hennepkwekerij aangetroffen in een woning aan de Spaarenbergstraat in Gaanderen. Twee mensen zijn aangehouden.

'In totaal troffen wij ruim negentig planten aan', zegt wijkagent Jan Eskes. De hennepkwekerij was in gebruik. De bewoners zijn aangehouden door de politie.



De hennepplanten zijn inmiddels vernietigd. Er wordt een onderzoek gestart naar de kwekerij. Daaruit moet volgens Eskes blijken of het de eerste keer was dat de verdachten zijn betrapt op het illegaal kweken van wiet.