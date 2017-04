Wethouder Ede wil minister van Voedsel

EDE - 'Geachte mevrouw Schippers, beste Edith...', zo begon de oproep van de Edese wethouder Leon Meijer woensdag in het tv-programma Een Vandaag.

De wethouder vraagt de formateur om een minister van Voedsel in het nieuw te vormen kabinet aan te stellen. Meijer is zelf wethouder Food in Ede.

Kijk naar de oproep van wethouder Meijer:

Hij en collega's denken dat een minister voor voedsel hun slagkracht kan vergroten. 'Een minister die deuren opent van internationale universiteiten en bedrijven. Een minister die thema's als natuur, gezondheid, duurzaamheid, stad en landschap met elkaar verbindt.'

'Consument moet voorop staan'

Daarbij moet volgens Meijer de consument voorop staan en niet de boer. 'Wat je altijd zag vroeger over het ministerie van Landbouw ging over het inkomen van de boer. Heel belangrijk voor de boer, maar als inwoner van Nederland heb ik belang van voedsel nodig voor mijn eigen gezondheid. Hoe lang is voedsel houdbaar en waar moeten we iets minder van consumeren en van welk voedsel iets meer?'

Mocht er een minister van Voedsel komen, dan weet Meijer wel wat kandidaten. Hijzelf is er daar één van.