Paasvuren: waar worden ze dit weekend allemaal ontstoken?

WINTERSWIJK MEDDO - Ook zo benieuwd waar er aankomend weekend allemaal paasvuren ontstoken worden? Dat gebeurt op ruim 100 locaties in Gelderland.

Vrijwel alle paasvuren zijn op zondag. Alleen in Doetinchem, Azewijn en Stokkum zijn paasvuren op zaterdag en op maandag is er een in Didam.

Er zijn zondag paasvuren in: Eibergen, Gelselaar, Rietmolen, Geesteren, Borculo, Haarlo, Ruurlo, Neede, Baak, Halle, Hengelo, Hummelo, Kranenburg, Toldijk, Vierakker, Vorden, Zelhem, Huissen, Gendt, Braamt, Beek, Wijnbergen, Zieuwent, Groenlo, Etten, Woold, Winterswijk, Kotten, Miste, Huppel, Corle, Henxel, Lieren, Wenum Wiesel, Beekbergen, Beemte Broekland, Loenen, Ugchelen, Klarenbeek, Apeldoorn en Uddel.

Kaart met paasvuren in Gelderland:

