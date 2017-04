Voor fortuin aan appelbomen vernield

BOVEN-LEEUWEN - Onbekenden hebben 320 kanzi-bomen omgezaagd bij fruitbedrijf De Vorstenkamer in Boven-Leeuwen. De vernielde fruitbomen kosten de teler minstens 40.000 euro.

'Dinsdag was mijn man aan het grasmaaien en zag hij verschillende slappe blaadjes hangen. Hij liep naar de bomen toe en kwam tot de ontdekking dat de bomen stuk voor stuk op kniehoogte waren afgezaagd' vertelt de geëmotioneerde Bianca van Aanholt. Bianca is samen met haar man Geert eigenaar van het fruitbedrijf in Boven-Leeuwen.

'De kanzi-bomen die zijn omgezaagd zijn een gecertificeerd ras en behoort tot de duurste aanschaf als we het hebben over fruitbomen. De schade is enorm.'

'Dit is een ramp'

Door de boycot van fruit van Rusland is er een overproductie van verschillende soorten appelen en zijn de prijzen ongekend laag. 'Alle appels moeten nu perfect zijn voor de verkoop, als er al één deuk inzit wordt het al lastig om wat te verkopen' vertelt Van Aanholt. 'Ieder jaar peppen we ons weer voor het seizoen op en dan dit. Dit is een ramp.'