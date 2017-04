Onbekende in kruipruimte; school ontruimd

Foto: Google Street View

HEERDE - Ongeveer 1000 leerlingen van Christelijk College de Noordgouw in Heerde zijn woensdag na de lunch naar huis gestuurd. Een monteur was in de kruipruimte op een onbekend persoon gestuit.

Omdat niet duidelijk was wat die persoon daar deed, schakelde de schoolleiding voor de zekerheid de politie in. Kort erna kwamen drie leerlingen op hangende pootjes naar de schoolleiding toe, zegt woordvoerster Ludwina Nijhof. Doos met herinneringen 'Zij zeiden: wij waren in de kruipruimte. Ze wilden een tijdcapsule verstoppen - een doos met herinneringen', aldus Nijhof. Als de school ooit zou worden afgebroken, dan zou die doos worden gevonden. Geen kwade opzet De leerlingen hadden er nog niets achtergelaten, zegt de woordvoerster. 'Ze waren nog aan het verkennen.' Of er maatregelen tegen de drie worden genomen, weet de woordvoerster niet. 'Ze zijn erg geschrokken. Er was geen sprake van kwade opzet.'