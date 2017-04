'Ik vond Pierre Janssen heel moedig'

ARNHEM - Lunchgast op Radio Gelderland was dinsdag Saskia Bak van Museum Arnhem. Ze sprak met presentator Rob Kleijs onder meer over een tentoonstelling over Pierre Janssen in het museum.

Janssen bracht in de jaren zestig van de vorige eeuw kunst bij de mensen in de huiskamer via het tv-programma Kunstgrepen. En Janssen was zelf ook een poos directeur van het museum in Arnhem.

'Ze deden een beetje lacherig over hem'

De kunstwereld nam Janssen amper serieus, omdat hij de massa naar kunst leerde kijken. Bak daarover: 'Ik vond hem heel moedig, ik heb zelf kunstgeschiedenis gestudeerd. Mensen deden een beetje lacherig over hem. Je mocht wel naar hem kijken, maar moest hem niet te serieus nemen. Maar Janssen heeft de moed gehad het museum open te gooien en dingen te doen die niemand anders deed.'

Luister hier het interview terug:

Het museum in Arnhem gaat aan het einde van het jaar dicht voor een grote verbouwing en uitbreiding. Bak: 'De collectie wordt opgeslagen en ook deels uitgeleend.'

Janssen maakte al verbouwingsplannen

De verbouwing is nodig, zegt ze. 'Pierre Janssen maakte in zijn tijd als museumdirecteur al plannen want het museum was te klein. We gaan de verbouwing en uitbreiding doen in zijn geest.'

De tentoonstelling in Museum Arnhem over Pierre Janssen is te zien tot 15 oktober.

