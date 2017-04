Voorzitter De Treffers: 'Wij lopen altijd al op de troepen vooruit'

Foto: Omroep Gelderland

GROESBEEK - Ze zijn in Groesbeek nog steeds in de race om, sportief gezien, de beste amateurclub van Nederland te worden. Dan moet De Treffers dit seizoen als tweede eindigen in de Tweede Divisie, één plaats onder kampioen Jong AZ.

Organisatorisch gezien behoort De Treffers volgens voorzitter Bert Janssen al jaren bij de beste amateurclubs uit de regio en dus maakten wij een rondje op het complex en vroegen we ons af waar die grote voorsprong ooit begon.