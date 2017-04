Bankmedewerker drukte bijna 19.000 euro achterover

APELDOORN - Een man uit Apeldoorn die tijdens zijn werk bij een bank 18.667 euro achteroverdrukte, is veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. Ook moet hij het geld terugbetalen.

De man werkte bij ABN AMRO. Hij hief daar slapende bankrekeningen van klanten op en maakte het geld over naar eigen bankrekeningen. Enkele rekeningen had hij hiervoor speciaal geopend.

Verder vervalste de man nadat zijn dienstbetrekking bij ABN AMRO was geëindigd een verouderd certificaat van bekwaamheid. Hij gebruikte dat bij sollicitaties. Hij heeft volgens de rechtbank zo twee keer een baan gekregen die hij anders niet zou hebben gehad als bekend was geweest dat hij zijn zogenoemde PE-punten niet had gehaald.

Volgens de rechtbank heeft de man met zijn handelen de integriteit van het financiële en economische verkeer ernstig geschaad.