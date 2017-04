TEC-supporters grote winnaar tijdens tweede Betuwse derby

Foto: Omroep Gelderland

LIENDEN - Niet alleen op het veld maar ook daarbuiten hebben Tielenaren zich afgelopen weekend van hun goede kant laten zien. De Betwuse derby is dit seizoen een prooi voor TEC, dat na de winst in eigen huis eerder dit seizoen, ook dit weekend in Lienden de sterkste was.

De voorpret begon al in de nacht voorafgaand aan de wedstrijd en ging tot lang na de derby door. Clubs met Ballen was er de gehele dag bij.