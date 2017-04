Sporthal krijgt dak met 1200 zonnepanelen

NIJMEGEN - Sporthal Arcus in Wijchen wordt de duurzaamste sporthal van Wijchen. Er komen 1200 zonnepanelen die bovenop de hal komen te liggen.

‘De verwachting is dat zeker eind 2017 de zonnepanelen erop komen te liggen’, vertelt Freek Reffeltrath van de gemeente Wijchen. ‘Dat is nog niet definitief, maar we zitten nu in de voorbereidende fase.’ Het is een van de initiatieven van burgers om Wijchen te verduurzamen.



Er kan alleen nog roet in het eten worden gegooid. ‘Er moet nog een akkoord komen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland’, vertelt directeur van Arcus Henk-Jan Grobbe. ‘Zij moeten nog toestemming geven voor het overhevelen van de subsidie van de gemeente Wijchen naar de Energie coöperatie. ‘Die aanvraag moet nog gedaan worden en de verwachting is dat over enkele weken rond is. De Arcus staat er nu al zes en een half jaar en die panelen hadden er al lang op kunnen liggen. Dus aan hoe verstandig wij het idee vinden ligt het niet.’