Frans Bauer verrast megafan

Foto: REGIO8

ULFT - Frans Bauer heeft een megafan uit Hengelo verrast. Lena Arendsen bracht voor een rondleiding een bezoek aan de redactie van REGIO8 en Optimaal FM, toen ‘ineens’ haar grote idool voor haar neus stond. De buurman van Arendsen had de ontmoeting georganiseerd om haar uit een persoonlijk dal te halen, waar ze in was gekomen toen ze twee jaar geleden haar vader verloor.

'Ik hou helemaal niet van verrassingen, maar opeens stond Frans voor me. Nou echt, mijn dag kan niet meer stuk!', vertelt een opgetogen Lena na haar ontmoeting met de zanger. 'Het is gewoon heel erg mooi om te zien dat je fans hebt die iets aan je muziek hebben. Ik was zelf ook wel verrast, want ze schrok nogal', aldus Frans Bauer, die Lena direct uitnodigde om als VIP naar zijn nieuwe theatershow te komen.



Aanstichter voor de bijzondere ontmoeting was buurman Henry van de Kaa. 'Omdat ze de laatste tijd nare dingen heeft meegemaakt. Ik wilde haar een hart onder de riem steken. Met een bosje bloemen kon dat wel, maar ik moest gewoon een keer met iets groots komen wat haar bij zou blijven.'





Door: Mediapartner REGIO8 Correctie melden