Man zwaait met grote paal in het rond

EEFDE - De politie heeft dinsdagavond in Eefde een man aangehouden die met een grote houten paal liep te zwaaien.

Bij de politie was rond 18.45 uur een melding binnengekomen over bedreiging en vernieling aan de Meijerinkstraat in Eefde. Toen de agenten daar aankwamen, zagen ze een man die een grote houten paal in zijn handen had. Hij zwaaide er dreigend mee in het rond, zegt de politie op Facebook.

Het bleek dat de man al diverse vernielingen had gepleegd. Om de man te kunnen aanhouden, spoten agenten pepperspray in zijn gezicht. De man van 25 uit Eefde bleef zich verzetten, maar kon worden overmeesterd. Hij is naar het cellencomplex in Doetinchem gebracht.