Topclubs te zien tijdens voetbaltoernooi Varsseveld

ULFT - Jeugdteams van Zenit Sint-Petersburg en een combinatieteam uit Ghana en Denemarken komen naar het Ten Brinke Bouw Tournament, dat op 9, 10 en 11 juni op de velden van SC Varsseveld plaatsvindt.

'Inmiddels doen we het voor de 21e keer en dat maakt het voor ons als organisatie ook wel makkelijker', zegt Joris Kuenen van de organisatie. 'Omdat je inmiddels ook wel een naam wordt in de regio. In de wereld denk ik wel.' Clubs van over de hele wereld komen naar Varsseveld om te spelen met onder meer een regioteam en De Graafschap.

'Ik denk dat het belang voor ons is om een mooi deelnemersveld te hebben, maar ik denk dat het net zo goed het belang voor de clubs is om deel te nemen aan dit soort toernooien', aldus Kuenen.



Hoofd jeugdopleiding Dennis te Braak van De Graafschap is erg tevreden met de tegenstanders. 'Voor ons altijd goed, want we hebben gewoon goede deelnemers.' Volgens Te Braak is een internationaal jeugdtoernooi goed voor de ontwikkeling van de spelers.

'Sportief gezien spelen we tegen verschillende culturen. Karakters van spelers zijn anders, de wedstrijdinstelling is anders. Wat dat betreft is het op sportief vlak een leermoment voor de jongens.'



Loting Groep Westerveld en Vossers:

1. AZ Alkmaar

2. Zenit Sint-Petersburg

3. Deportivo Brasil

4. De Graafschap



Loting Groep Horen en Zien:

1. Ajax

2. Right to Dream/FC Nordsjaelland

3. Red Bull Brasil

4. Regioteam