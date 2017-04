Groot onderzoek: zijn Achterhoekers gelukkig met waar zij wonen?

NIJKERK - In juni ontvangen tienduizenden Achterhoekers een uitnodiging om deel te nemen aan een nieuw regionaal woonwensen- en leefbaarheidsonderzoek. Dit besloten de colleges van de zeven Achterhoekse gemeenten woensdag.

Centraal staan de woonwensen voor de toekomst en de huidige leefbaarheid. Het onderzoek is een vervolg op het eerste grote Achterhoekse woononderzoek in 2013. Deze leidde tot de regionale woonagenda.

De gemeenten voeren samen met de provincie Gelderland en de vier woningcorporaties ProWonen, Sité Woondiensten, De Woonplaats en Wonion het onderzoek uit.

Resultaten pas in 2018

Begin 2018 staan de resultaten van het onderzoek op de agenda van de gemeenteraad. Op basis daarvan kunnen besluiten worden genomen over het wonen in de komende jaren. In de komende maanden wordt het onderzoek voorbereid en in juni volgt de uitnodiging om deel te nemen aan dit onderzoek. Dat kan eenvoudig via internet.