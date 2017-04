Ernstig zieke Cornielje voorgedragen voor derde termijn: 'Dankbaar voor het vertrouwen'

ARNHEM - Clemens Cornielje is voorgedragen voor een derde termijn als commissaris van de Koning van Gelderland. De voordracht komt twee dagen nadat hij zelf bekendmaakte dat hij een hersentumor heeft.

Cornielje zelf was niet aanwezig bij de vergadering, maar in een brief laat hij weten dankbaar te zijn voor het gestelde vertrouwen: 'Al bijna 12 jaar mag ik de publieke zaak dienen in mijn provincie. In mijn geliefde Gelderland. Dat zou ik graag nog een tijd doen, maar het moet ook kunnen.'

Hij schrijft dat hij zijn werk als commissaris zoveel mogelijk wil blijven doen. Wel zal hij de komende dagen afwezig zijn voor ziekenhuisbezoek: 'Vandaag vieren we de eervolle voordracht tot herbenoeming. Morgen onderga ik verdere onderzoeken. Volgende week volgt de uitslag. We leven nu van dag tot dag. Hoop doet leven.'

Langstzittende commissaris

Cornielje is al sinds 2005 commissaris van de Koning in Gelderland. Hij is daarmee de langstzittende commissaris van Nederland en ook voorzitter van de kring van commissarissen. Hij is onder andere voorzitter van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten: respectievelijk het 'Gelders parlement' en 'kabinet'. Daarnaast houdt hij toezicht op gemeenten en benoemt hij burgemeesters.

In 2010 werd bij de commissaris longkanker geconstateerd. Door een experimenteel medicijn knapte hij in 2012 heel erg op. In 2015 kreeg hij weer te horen dat hij kanker had, deze keer in zijn linkernier. Ook daarvan knapte hij op. Begin deze week kreeg hij voor de derde keer slecht nieuws, op MRI-scans is een hersentumor te zien.

Wat gaat er nu gebeuren met de voordracht?

Begin dit jaar gaf de commissaris aan voor een derde termijn te willen gaan. De Staten hebben hem nu voorgedragen als hun favoriete kandidaat. Die voordracht gaat vervolgens naar de minister van Binnenlandse Zaken. Die overlegt met het kabinet. Na goedkeuring wordt de commissaris weer door de koning beëdigd.

