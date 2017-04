Vechtpartij Ede: 'Geen klachten gehad over de familie'

EDE - In de Albert Cuypstraat in de Edese wijk Maandereng zijn dinsdagavond twee groepen met elkaar op de vuist gegaan. Drie mensen raakten gewond.

De huizen aan de Albert Cuypstraat zijn van woningcorporatie Woonstede. De organisatie heeft geen klachten gehad over families die daar zouden wonen. Zij zouden ook niet betrokken zijn geweest bij de vechtpartij. 'Woonstede heeft geen betrokkenheid bij dit incident, de zaak ligt bij de politie', zegt een woordvoerder van Woonstede.

School had zicht op de knokpartij

De middelbare school CSG Het Streek in Ede had een mentoravond toen de knokpartij bezig was. De conciërge zag het gebeuren. Recht tegenover de ingang van school vond de vechtpartij plaats.

'De conciërge zag meerdere auto's aan komen rijden waarna de knokpartij begon', vertelt rector Wilfred Nep. 'Sommige ouders zullen er wat van hebben meegekregen, een vleugel van het gebouw had er namelijk zicht op.'

Zie ook:

Grote vechtpartij met stokken: drie gewonden