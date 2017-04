Reuzenpanda's onderweg naar Rhenen

RHENEN - Het is zover. Deze woensdag komen de twee reuzenpanda's Wu Wen en Xing Ya naar Rhenen.

De panda's zijn met een KLM-vlucht vertrokken uit het Chinese Chengdu. Ze komen waarschijnlijk aan het begin van de avond aan op Schiphol.

Verzorgster Brenda van Ekeren uit Maurik heeft de panda's de afgelopen weken voorbereid op de grote reis. Zo liet ze de beren wennen aan de kist waarin ze vervoerd worden.

'Bij het vrouwtje hebben we kisttraining kunnen doen', zei Van Ekeren tegen de NOS. 'Zij is een beetje bang voor nieuwe dingen. Dus we hebben dat voor de zekerheid gedaan. Dat ze kan wennen aan de kist en de rare geluiden die er bij horen. Het mannetje is vrij makkelijk, dus we gaan ervan uit dat het bij hem heel makkelijk zal gaan.'

Zestien jaar onderhandelen

Het Ouwehands Dierenpark in Rhenen is sinds 2000 bezig geweest om de panda's naar Rhenen te krijgen. Dierentuineigenaar Marcel Boekhoorn uit Bennekom is supertrots dat het is gelukt. 'By far mijn mooiste deal ooit', zei de miljardair tegen De Gelderlander.

In quarantaine

Na aankomst op Schiphol verblijven de panda's in een speciaal dierenhotel, waar ze even rustig kunnen bijkomen voordat ze later op de avond naar Rhenen gaan. Daar wordt met smart op ze gewacht, maar het duurt nog wel even voordat bezoekers de dieren kunnen zien aangezien ze eerst in quarantaine gaan.

'Dan kunnen we ze testen op allerlei ziektes', vertelde verzorgster Marga Gerritsen uit Wageningen tegen de NOS. 'We kunnen bloed testen, we kunnen mest gaan nakijken op parasieten. Want je kunt natuurlijk ook het risico hebben dat ze iets bij zich dragen.'

Pandaparkeerplaats in Wageningen

De dierentuin verwacht veel extra bezoekers. Zo veel dat het park extra parkeerplaatsen denkt nodig te hebben. In Wageningen komt hoogstwaarschijnlijk een 'pandaparkeerplaats' voor 1400 auto's.

