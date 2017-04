Freek Thoone van Achilles'29 naar AWC

GROESBEEK - Freek Thoone verruilt na dit seizoen Achilles'29 voor eersteklasser AWC in Wijchen. De aanvoerder bevestigt dat aan Omroep Gelderland.

Aanvaller Thoone (31) kwam in 2012 over van SV Venray. Hij was bij de Groesbeekse club een belangrijke pion bij het laatste kampioenschap in de zondagtopklasse.

In de eerste drie seizoenen in de Jupiler League was Thoone met Thijs Hendriks de sterspeler bij Achilles. Dit seizoen gaat het moeizaam; hij scoorde slechts één keer.

Thoone is de laatste speler uit de amateurperiode die Achilles verlaat. Bij AWC treft hij onder anderen de oud-Achilles-spelers Nicky van de Groes en Daan Paau.