Vermiste vrouw Nijmegen is terecht

Foto: Google Street View

NIJMEGEN - De vermiste vrouw die dinsdagavond voor het laatst was gezien bij de Waalkade in Nijmegen, is terecht.

Dat meldt de politie woensdagmorgen. Er werd onder meer met een helikopter naar de vrouw gezocht. Hoe de vrouw eraan toe is, is niet bekend. Ook is niet bekendgemaakt waar ze is teruggevonden.