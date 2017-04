Jumbo wil acties voor meer loon via rechter verbieden

ELST - Supermarktketen Jumbo daagt de vakorganisaties FNV Handel en CNV Vakmensen voor de rechter. Jumbo wil een uitspraak van de rechter over de rechtmatigheid van de acties bij de distributiecentra, onder meer in Elst.

De bonden hielden een week lang stiptheidsacties bij de zes distributiecentra. Dinsdag werd het werk zelfs neergelegd. De bonden eisen verlaging van de werkdruk door meer 'echte' banen en willen 2,5 procent meer loon.

Volgens Jumbo weigeren de bonden weer om de tafel te gaan om over een nieuwe cao te praten. Jumbo noemt de acties daarom prematuur en disproportioneel.

Jumbo maakte maandag bekend dat de ongeveer 3000 logistieke medewerkers per 1 april 1,5 procent meer loon krijgen. Als bij de concurrentie de lonen harder omhoog gaan, kan daar met terugwerkende kracht nog meer bij komen.

Distributiecentrum Elst in 2020 dicht

Het distributiecentrum in Elst gaat overigens begin 2020 dicht. Jumbo gaat een geautomatiseerd distributiecentrum in Nieuwegein bouwen. De locatie in Elst is volgens Jumbo niet geschikt voor zo'n groot geautomatiseerd distributiecentrum. In Elst werken zo'n 260 mensen.