'Foppen ook in de fout bij Dolfinarium'

HARDERWIJK - Het Dolfinarium in Harderwijk heeft meerdere onregelmatigheden aangetroffen rondom oud-directeur Marten Foppen. Foppen had tot zijn overstap naar het Spoorwegmuseum zes jaar de leiding over het dierenpark.

Dolfinarium-directeur Bert van de Hoef, die het overnam van Foppen, heeft de factuur gezien en is dinsdag de hele dag bezig geweest met een eerste onderzoek. 'Daarbij hebben we wat onregelmatigheden geconstateerd. Meer dan alleen die ene factuur.'

'De ontdekkingen geven aanleiding om dieper in de boeken te duiken. We hebben meer tijd nodig. We willen zorgvuldig zijn en alles even goed op een rijtje zetten', zegt Van de Hoef tegen het AD.

Intern onderzoek

Dinsdag begon het Dolfinarium met een intern onderzoek naar Foppen. De Ermeloër zou als directeur van het Dolfinarium in Harderwijk klanten hebben gevraagd om betalingen te doen op zijn privébankrekening. In zeker één geval zou daadwerkelijk zijn betaald.

'We hebben een kopie van de factuur gekregen die in handen is van NRC. Naar aanleiding daarvan hebben we besloten om een intern onderzoek te starten', zei Van de Hoef.

