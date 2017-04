APELDOORN - In Apeldoorn heeft dinsdagavond brand gewoed bij het bedrijf Hamer Tankverhuur aan de Prinsenweide. Er raakte niemand gewond.

De brand was ontstaan in het bedrijfspand en sloeg over op een bestelbusje dat bij het gebouw stond. In het bestelbusje zaten gasflessen. Die zijn in veiligheid gebracht.

Na een uur blussen werd het sein 'brand meester' gegeven. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Daar wordt onderzoek naar gedaan.