Brand in bestelbusje met gasflessen

APELDOORN - Op de Prinsenweide in Apeldoorn staat een bestelbusje in brand. In het busje staan volgens een woordvoerder meerdere gasflessen. Ook de bedrijfshal waar de auto tegen aanstaat heeft vlam gevat.

De brandweer heeft opgeschaald om de brand onder controle te krijgen. Bij het uitbreken van de brand was er niemand aanwezig.