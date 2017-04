Jongen mishandeld om zakje chips

ZEVENAAR - Een 17-jarige jongen is afgelopen weekend achter de kinderboerderij in Zevenaar door drie of vier jongens mishandeld om een zakje chips. Hij had de chips net gekocht en de jongens wilden dat afpakken.

Hij weigerde en kreeg daarop volgens de politie klappen. De jongen heeft daar letsel aan over gehouden en heeft aangifte gedaan. Volgens de politie zijn er getuigen die zouden hebben geroepen de politie te bellen. 'Echter is deze informatie niet bij ons terechtgekomen en zoals bekend zijn getuigen erg belangrijk voor ons,' meldt de politie dinsdag.