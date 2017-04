Niels was bij Borussia Dortmund: 'Zoveel politie zie je normaal nooit'

DO - 'De sfeer was heel bedrukt', vertelt Niels Sparnaaij uit Gendt. Hij was vanavond bij zijn favoriete club in Duitsland om de Champions League-wedstrijd tussen Borussia Dortmund en AS Monaco te bekijken. Het duel ging nooit van start, want de wedstrijd werd afgelast na drie explosies bij de spelersbus van Dortmund. Daarbij raakte een speler gewond.

De explosies waren op een kilometer of acht van het stadion. Volgens de politie was het een gerichte aanslag op de selectie van de Duitse club. Niels was in het stadion, zo'n acht kilometer verder, maar hoorde het nieuws al snel.

'We stonden gezellig bier te drinken met zijn allen en op een gegeven moment hoorden we geruchten over een explosie. Ik dacht nog: er kan iets mis zijn gegaan met een gasleiding. Maar toen hoorden we dat er een verdediger gewond raakte.'

Toch ging Niels het stadion in en daar hoorde hij van de voorzitter dat de wedstrijd 'Abgesagt' (afgelast) werd. ; Dan komt het figuurlijk wel heel dichtbij, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Borussia is mijn clubje en ben er bijna elke thuiswedstrijd. Het is er normaal zo gezellig, maar nu was er een gelaten sfeer.'

Huilende kinderen

Niels bleef na het woord van de voorzitter even hangen in het stadion. Net zoals de rest. 'Iedereen was gelaten, maar er was geen angst. Ik zag wel kinderen huilen omdat de wedstrijd niet doorging. Dat was zo sneu.'

Het viel Niels dan ook op dat er dinsdagavond ineens veel politie was. 'Normaal is er praktisch geen politie. Nu zag ik overal helikopters in de lucht en hadden er veel agenten machinegeweren. Ze straalden echt uit: don't fuck with us'.

#bedforawayfans

In het stadion waren de supporters van beide groepen wel erg aardig voor elkaar. Monaco-supporters scandeerden de naam van Borussia Dortmund en op Twitter startten Dortmund-fans de actie #bedforawayfans, om de Franse fans een slaapplaats aan te bieden. De wedstrijd wordt namelijk morgen om 18.45 uur ingehaald.

'Dat werd niet met gejuich ontvangen, want dat doen ze om Bayern München niet in het vaarwater te zitten', vertelt Sparnaaij. Bayern speelt woensdagavond om 20.45 uur.

'Maar toch is het vreemd', zegt Niels. 'Je zit in de bus waar mogelijk een aanslag op is gepleegd en dan moet je over 24 uur weer voetballen... heel raar.'