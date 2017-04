Rozendaal redt peuterspeelzaal van de ondergang

ROZENDAAL - De enige peuterspeelzaal in Rozendaal blijft open. Met een eenmalige injectie van 17.500 euro van de gemeente kan kinderopvang De Eekhoorn de deuren open houden.

De peuterspeelzaal, gevestigd in de Torckschool, bleek begin dit jaar in financieel zwaar weer te zitten. De nood was zo hoog dat de instelling kopje onder dreigde te gaan.

De Eekhoorn zou al worden overgenomen door Kindercentra Puck & Co zodra de nieuwe dorpsschool klaar zou zijn, maar die overname gaat nu al op 1 mei in. Bovendien geeft Rozendaal een financiële injectie waardoor de peuterspeelzaal open kan blijven.

Door een nieuwe wet moeten gemeenten vanaf 1 januari 2018 peuteropvang bieden. Door de financiële problemen met de enige peuterspeelzaal in Rozendaal dreigde de gemeente straks niet aan die taak te kunnen voldoen.