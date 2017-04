Grote vechtpartij met stokken: drie gewonden

Foto: Omroep Gelderland

EDE - In de Albert Cuypstraat in Ede is dinsdagavond een grote vechtpartij uitgebroken tussen twee groepen. Er is met stokken geslagen en drie mensen raakten gewond. In de straat was veel politie aanwezig en de weg werd tijdelijk afgezet.

De politie laat weten dat er nog geen aanhoudingen zijn verricht, maar dat beide groepen overwegen om aangifte te doen. Dan zouden er alsnog aanhoudingen kunnen worden verricht. De vechtpartij is de omwonenden niet ontgaan. Zij laten dat er veel volk op de been was. Ook zou er bloed op de grond hebben gelegen. De aanleiding van de vechtpartij is op dit moment nog onbekend.