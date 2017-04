Zwarte Cross koopt terrein met zwemvijver en wijngaard

LIEVELDE - De organisatie van de Zwarte Cross heeft een naastgelegen terrein gekocht. Dat terrein hoort nu nog bij Wijndomein Besselinkschans.

De organisatie van de Zwarte Cross gebruikt een deel van het terrein al voor het evenement. 'De familie Weenink heeft aangegeven dat ze het iets rustiger aan wilden gaan doen en zodoende konden wij deze deal maken', vertelt Pieter Holkenborg van de organisatie.

Het terrein wordt komende winter definitief overgedragen, maar de zwemvijver die op het terrein ligt kan de komende editie al door festivalgangers gebruikt worden. 'Dat is leuk en niet heel gangbaar bij grote evenementen', aldus Holkenborg.

Dit jaar wordt voor het laatst geoogst in de wijngaard, daarna is het voorbij. Holkenborg: 'We maken nozem en dat is al wel genoeg.'