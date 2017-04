Doetinchemse mag op eigen Vijverberg niet invallen bij voetbalsters Oranje

DOETINCHEM - De Achterhoek liep dinsdag met ruim 4000 toeschouwers redelijk warm voor de oefeninterland van de voetbalsters van Oranje in het stadion van De Graafschap. Siri Worm uit Doetinchem bleef op de bank.

Het Nederlands team won het oefenduel met IJsland overtuigend. Na een 1-0 ruststand scoorde Oranje na rust nog eens drie maal. Miedema, Martens en een eigen doelpunt zorgden in Doetinchem voor een 4-0 eindstand.

Voor de 24-jarige Worm, die nog wel even mocht warmlopen, was het een teleurstelling dat ze niet inviel. 'Dat was wel jammer, maar het teambelang gaat boven alles', zei de linksback van FC Twente.

Toch was het Worm veel waard geweest juist bij De Graafschap te kunnen spelen. 'Ik ging als klein meisje altijd op de fiets naar dit stadion en zat altijd in vak 34. Ik ben hier opgegroeid, dus het was natuurlijk mooi geweest om even te mogen spelen.'

Foto onder: Siri Worm uit Doetinchem bleef 90 minuten op de bank

Op de wedstrijd kwamen ongeveer 4500 toeschouwers af. De toeschouwers maakten er een mooi sfeertje van op De Vijverberg, normaal gesproken de thuishaven van eerste divisieclub De Graafschap.

Komende zomer wordt het EK voetbal in Nederland gehouden. Doetinchem is één van de zeven speelsteden. Als Oranje groepswinnaar wordt, speelt het de kwartfinales op De Vijverberg.