Motorrijder gewond na klap tegen boom

ZWARTEBROEK - Een motorrijder is dinsdagavond gewond naar het ziekenhuis gebracht nadat hij tegen een boom botste op de Platanenstraat in Zwartebroek (gemeente Barneveld).

De motorrijder kwam vervolgens in de sloot naast de weg tot stilstand. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk.

Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. Uiteindelijk hebben ambulancepersoneel en de arts van de traumahelikopter de man geholpen aan zijn verwondingen.

Het slachtoffer is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis in Utrecht gebracht. Hoe het nu met de man gaat, is niet bekend.