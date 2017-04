HOENZADRIEL - Op de Hoenzadrielsedijk in Hoenzadriel zijn dinsdagavond twee wielrenners zwaargewond geraakt toen ze in botsing kwamen met een auto.

De wielrenners zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De dijk is dinsdagavond afgesloten. De auto en de fietsen zijn in verband met het onderzoek in beslag genomen.