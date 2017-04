Overspannen vrouw vermist bij Waalkade Nijmegen

Foto: Google Streetview

NIJMEGEN - De politie is op zoek naar een vrouw, die dinsdagavond voor het laatst is gezien bij de Waalkade in Nijmegen.

Het gaat om een blanke vrouw die in overspannen toestand is vertrokken, meldt de politie via Burgernet. De vrouw is ongeveer 1,70 meter lang en heeft een dun postuur. Ze heeft bruin/roodachtig haar en draagt een blauwe jas met een grijze sportlegging. Heeft u de vrouw gezien, dan kunt u contact opnemen met de politie via 0900-8844.