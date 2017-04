Alarm om giftige stof bij AkzoNobel; 'slachtoffer' blijkt verkouden

Foto: Jean-Marc Regelink/Persbureau Heitink

ARNHEM - De brandweer is uitgerukt voor een lekkage bij AkzoNobel aan de Westervoortsedijk in Arnhem. Er zou sprake zijn van een giftige stof. Volgens een woordvoerder valt dat mee. 'Het is waarschijnlijk waterstofperoxide, dat is wel gevaarlijk maar niet giftig.'

Een persoon zou de stof hebben ingeademd en werd nagekeken door de ambulance. 'Maar hij was gewoon verkouden', aldus de woordvoerder. Er worden nog wel metingen verricht.