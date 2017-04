BEESD - Een bijzondere verschijning op de A2 dinsdagmiddag. Tussen Beesd en Culemborg stond een paard op de weg, meldden de Verkeersinformatiedienst en de ANWB.

Hoe het paard op de snelweg was beland, is nog niet bekend. Na korte tijd was het dier van de weg af.

Het was dinsdag tijdens de avondspits sowieso erg druk op de A2. Er stond vanuit het zuiden een lange file door een vrachtwagen met pech bij Zaltbommel.