Lidl maakt producten schoon na verwoestende brand

Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - De Lidl in winkelcentrum Weezenhof in Nijmegen gaat woensdag in de loop van de dag waarschijnlijk weer open. Alle verse producten zijn weggegooid vanwege de roetschade. Alle andere producten worden in de nacht van dinsdag op woensdag schoongemaakt.

In het winkelcentrum woedde dinsdagmorgen een hevige brand. Verschillende winkels gingen in rook op. Vijf winkels zijn volledig uitgebrand, negen panden hebben rook- en roetschade. De politie doet onderzoek naar de brand en is op zoek naar getuigen, omwonenden krijgen een brief in de bus. Nieuw complex De eigenaar van een groot deel van de panden heeft aangegeven dat hij op de plek van het winkelcentrum een nieuw complex wil laten verrijzen. Daar lagen al plannen voor. Volgens hem heeft het geen zin om het huidige winkelcentrum weer op te bouwen. Zie ook: 'Mijn winkel is helemaal plat'; verslagenheid na verwoestende brand

